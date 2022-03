Covid in Campania: 9179 positivi e quattro morti, indice stabile al 18%

Sono 9179 i nuovi positivi al Covid in Campania su 50444 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,2%, in leggera flessione rispetto al 18,8% registrato ieri su un numero di test però di gran lunga inferiore (poco meno di 15mila).

Quattro i deceduti nelle ultime 48 ore, cui si vanno ad aggiungere altri 7 decessi precedenti registrati solo ieri. Per quanto riguarda i posti letto quelli di terapia intensiva occupati sono 37, in aumento di tre unità rispetto a ieri. In controtendenza invece i posti letto di degenza occupati che ammontano a 553 con un meno 19 rispetto ai 572 di ieri.