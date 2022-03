Covid in Campania, l'occupazione delle terapie intensive cala al 6%

In Campania, secondo il monitoraggio quotidiano dell'Agenas, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica) da parte di pazienti con Covid-19 aumenta in sette regioni o province autonome, ma la Campania non è tra queste fermandosi al 13%.

Sempre a livello giornaliero, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cala in sette regioni, tra cui la Campania al 6%.

Nel suo focus sul Mattino Gianni Molinari spiega che: «La Campania ha superato ieri la barriera dei 10mila morti a causa del Covid: per la precisione 10.008. Il primo morto è del 13 marzo del 2020 quando il lockdown era appena cominciato da 4 giorni, c'erano «solo» 174 positivi e 27 nuovi casi giornalieri».



All'interno dell'articolo, il giornalista spiega come la Campania è la regione che in Italia - rispetto al numero di contagiati - ha avuto la percentuale minore di decessi: lo 0,72 per cento, rispetto all'1,06% del Paese e all'1,55% della Lombardia (che di morti ne ha avuti 39.241, il 25% di tutto il Paese ancorché la sua popolazione sia il 17% di quella italiana).

Aggiune poi: «Se in Campania ci fosse stata la stessa letalità media italiana ci sarebbero stati 5.300 morti in più, 11.700 in più se il parametro fosse stato quello lombardo e 15.300 con quello valdostano».