Covid in Campania, oggi 151 positivi e due morti: l'indice di contagio schizza al 6,57%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma schizza verso l'alto la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice anche il basso numero di tamponi effettuati la domenica: oggi il virus fa registrare 151 positivi su 2.298 tamponi molecolari esaminati, 93 in meno di ieri con 4.631 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 6,57% dei test, il doppio di a ieri quando l'indice di contagio era al 3,52%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.564 anche il numero di vittime con i due decessi registrati dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore. In aumento i numeri dei ricoveri ospedalieri: 181 ricoverati con sintomi, sei più di ieri, e 10 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.