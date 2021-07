Covid in Campania, oggi 115 positivi e un morto: l'indice di contagio sale al 5,98%, aumentano anche ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi della domenica: oggi il virus fa registrare 115 positivi su 1.923 tamponi molecolari esaminati, 186 in meno di ieri con 4.035 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 5,98% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando l'indice di contagio era al 5,05%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.580 il numero di vittime con l'unico decesso registrato dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore e aumenta - e questa non è una buona notizia - il numero dei ricoveri ospedalieri: 188 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 12 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.