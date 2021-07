Covid in Campania, oggi 233 positivi e un morto: l'indice di contagio al 3,25%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il boom della domenica su lunedì: oggi il virus fa registrare 233 positivi su 7.168 tamponi molecolari esaminati, 82 in più di ieri con 4.870 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,25% dei test, la metà di ieri quando l'indice di contagio era schizzato al 6,57%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.565 il numero di vittime con il decesso registrato dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore e crescono anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 184 ricoverati con sintomi, tre più di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.