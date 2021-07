Covid in Campania, oggi 108 nuovi positivi e un morto: indice di contagio all'1'84%

Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 108 positivi su 5.872 tamponi molecolari esaminati, 40 in più di ieri con 4.378 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,84% dei test, in forte calo rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 4,55%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.525 il numero di vittime con un decesso registrato nelle ultime 48 ore. In calo, per fortuna, i numeri dei ricoveri ospedalieri: 211 ricoverati con sintomi, 10 in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.