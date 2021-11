Covid Campania, 869 casi e 6 morti: l'indice di contagio continua a salire

Coronavirus in Campania, l'indice di contagio continua a salire ma resta stabile il numero dei ricoveri. L'Unità di crisi della Regione segnala altri 869 positivi su 26.309 test (90 in meno di ieri con 3.063 tamponi processati in meno), con un rapporto positivi/tamponi pari al 3,30%, in ulteriore lieve aumento rispetto al 3,26% registrato ieri.

Si contano altri 6 morti, 5 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri: il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 8.123.



I pazienti ricoverati sono 17 in terapia intensiva e 290 in degenza, esattamente lo stesso numero di ieri.



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.