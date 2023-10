Covid in Campania, prima flessione dopo dieci settimane di crescita

Per la prima volta dopo 10 settimane i nuovi casi di Covid in Campania sono in diminuzione.

Nella settimana che si conlude oggi sono stati registrati 4.900 nuovi casi contro 5.351 della settimana precedente, con una flessione dell' 8,43%.

Era dalla terza decade di luglio che i nuovi casi erano in ascesa.

Già la settimana precedente si era assistito a un rallentamento della crescita (+14%) a fronte di crescite molto ampie (anche 90%) in quelle precedenti (crescite percetuali enormi che tuttavia partivano da valori assoluti molto bassi).

La settimana conclusa oggi ha fatto registrare anche una riduzione dell'indice di positività (rapporto tra nuovi casi e tampo) ora al 14,17% (16,12% nella settimana precedente).

Infine ci sono stati 7 morti (solo 2 la precedente), mentre i ricoveri ordinari sono 116 contro i 100 di domenica scorsa e nelle terapie intensive sono ricovarate 6 persone (5 domenica scorsa).