Campania, Comuni con numeri da “rosso”: colpa delle feste

In Campania, dove ieri si sono registrati 226 nuovi positivi al Covid-19, ci sono già due comuni con i valori da zona rossa, altri due da zona arancione e 23 da zona gialla: il risultato di feste, campi estivi, assembramenti in luoghi chiusi senza mascherine e senza distanziamento. Le norme prevedono che le zone rosse possano essere istituite a livello comunale con ordinanza del sindaco o del presidente della Regione, per gli altri colori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati