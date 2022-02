Covid in Campania, unità di crisi: «Personale esiguo dopo 2 anni di pandemia»

«La situazione del personale negli ospedali della Campania è sempre monitorata, sapendo che le risorse umane sono esigue dopo due anni di covid». Lo afferma Ugo Trama, membro dell'unità di crisi covid della Regione Campania e dirigente del settore politica del farmaco e dispositivi della sanità campana, a margine della presentazione della nuova terapia anticovid alla fabbrica farmaceutica Damor di Napoli.

«Possiamo dire - spiega Trama - che ci sono anche tante persone stanche, tra il lavoro ordinario e il lavoro fatto con il covid, con un attento bilanciamento dei posti letto da mettere a disposizione per la degenza ordinaria e per i pazienti che hanno delle patologie ma anche il covid, questo è il tema forte. La speranza è che ci siano riforme strutturali del governo nazionale per ampliare la messa a disposizione di personale sanitario, che purtroppo è legato a un vincolo di legge che non permette l'assunzione indiscriminata da parte delle Regioni».