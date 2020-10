Da oggi in Campania le persone positive al Covid poste in isolamento potranno sottoporsi al tampone di verifica della negativizzazione anche presso tutti i laboratori privati accreditati. Lo ha stabilito l'Unità di crisi della Regione Campania che nel tardo pomeriggio di ieri ha inviato una nota ai direttori generali delle Asl.

Pur ribadendo che «i cittadini che risultano positivi al test molecolare per Covid 19 sono presi in carico dall'Azienda sanitaria locale di competenza», in considerazione «del notevole aumento della prevalenza della malattia da Covid-19» i Dipartimenti di prevenzione delle Asl, «su richiesta dei cittadini posti in isolamento», potranno «autorizzare i test molecolari per Sars-Cov-2 di verifica della negativizzazione, senza oneri aggiunti a carico del Servizio sanitario regionale anche presso tutti i laboratori privati accreditati». I laboratori privati comunicheranno l'esito al Dipartimento di prevenzione che, a sua volta, comunicherà «tempestivamente» al paziente le relative decisioni sanitarie in merito all'eventuale fine della quarantena di positività.

