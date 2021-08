Covid in Campania, obiettivo contagi zero ancora lontano: 377 casi positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

L'obiettivo contagi zero è ancora lontano. I positivi al coronavirus sono 136 nelle ultime 24 ore. Lo segnala il bollettino dell'unità di crisi in Campania che fa il punto sulla situazione regionale: 7.174 i tamponi molecolari effettuati, 7.746 quelli antigenici. Tre i morti in 2 giorni, quattro sono invece i deceduti in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri.

Si contano, poi, 656 posti in terapia intensiva, di cui 14 occupati, cui si aggiungono 3260 letti di degenza, tra strutture Covid e offerta privata, di cui 197 occupati. Dati che hanno spinto il governatore Vincenzo de Luca a emanare una nuova ordinanza per ribadire l'obbligo di utilizzare la mascherina all'aperto, per rafforzare i controlli a campone negli aeroporti e per evitare assembramenti innanzitutto nelle strade della movida.

m.p.