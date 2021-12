Covid in Campania: vaccino ai bambini, si parte subito nelle scuole-pilota

Vaccinazioni ai piccoli: scalda i motori, in Campania, la macchina per le somministrazioni. Il V-day è fissato per il 16 dicembre, giornata che sarà esclusivamente dedicata alle immunizzazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. In pista ci saranno 500 pediatri di famiglia (che hanno siglato venerdì un accordo ad hoc con la Regione) insieme ai centri vaccinali dell’infanzia (attivi in tutti i distretti delle Asl) a cui vanno aggiunti alcuni hub e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati