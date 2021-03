Covid, ressa all'Asl di Giugliano: anziani assembrati e lunghe file per il vaccino

«Sembriamo delle bestie, tutti accalcati». Lo stress, l'ansia, la lunga attesa ha gettato nella disperazione decine di anziani che da stamattina sono in coda al distretto sanitario di via Allende a Giugliano. Un caso già noto, denunciato tantissime volte dai cittadini tramite post sui social. Sono settimane infatti che si segnalano assembramenti continui e code.

Il problema più grande riguarda la sala d'attesa. Di lì infatti si accede alle sale per il vaccino, ma di lì si esce anche. Ma non solo. Nonni e nonne sono seduti l'uno accanto all'altro senza nessun tipo di distanziamento. A questo si aggiunge che tantissimi anziani non sono autosufficienti e necessitano di accompagnamento, particolare di non poco poco perché di fatto il numero dei presenti diventa il doppio del normale. In tanti si chiedono, inoltre, come sia possibile che una città da 130 mila abitanti abbia una struttura così piccola a disposizione e perché non si utilizzano palestre o palazzetti dello sport.

