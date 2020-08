Capri Covid free: «Nessun focolaio ma pericolo assembramenti agli sbarchi»

Le misure di sicurezza attuate nell' ambito del protocollo d'intesa «Capri Sicura», siglato in Regione lo scorso giugno, hanno ottenuto i risultati voluti, cioè nessun focolaio sull'isola di Capri. Questo il giudizio dei sindaci di Capri e di Anacapri. I sindaci isolani hanno valutato positivamente la nuova postazione fissa installata dall'Asl Napoli 1 nell'ospedale Capilupi per eseguire i tamponi, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13, ai residenti dell' isola, previa segnalazione via mail. «Dobbiamo continuare su questa strada - afferma il sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa - in sinergia col Comune di Capri, Regione e Asl, abbiamo implementato delle misure che sono state recepite con grande senso di responsabilità da cittadini e imprenditori, ma adesso non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a migliorare i livelli di sicurezza tramite controlli e tracciamenti dei contatti sempre più precisi».

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, punta invece il dito contro la promessa non mantenuta fatta in prefettura alla presenza dei direttori generali delle Asl Napoli 1 e 2, delle Autorità Portuali e dei sindaci di Ischia, Capri e Procida. Il Comune di Capri chiese il distanziamento delle corse marittime, che, sbarcando passeggeri a pochi minuti di distanza, causano quel sovraffollamento vietato dalla normativa di sicurezza. che è impossibile da evitare a causa delle ridotte dimensioni delle banchine e dei moli. «Ci era stato promesso un tavolo di concertazione insieme alle Compagnie di Navigazione e alle Autorità di Portuali - afferma Lembo - ma dobbiamo constatare che la nostra richiesta è rimasta inascoltata e nessuno ha sentito il dovere di convocarci su un tema così importante per la sicurezza e la tutela della salute pubblica. La sovrapposizione degli arrivi provoca inevitabilmente assembramenti sotto gli aliscafi e i traghetti, nonché interminabili file alle biglietterie di autobus, funicolare, aliscafi e parcheggi, il tutto con grande pericolo e impossibilità di mantenere i distanziamenti».



Ultimo aggiornamento: 19:02

