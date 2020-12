Covid, a Cardito e Crispano scuole chiuse fino al 10 gennaio

Emergenza Covid-19. A Cardito e Crispano lezioni in presenza off limits fino al 10 gennaio 2021 per le scuole di ogni ordine e grado. I sindaci hanno firmato le rispettive ordinanze, che prolungano la chiusura degli istituti e, salvo successive ulteriori proroghe per l’emergenza sanitaria, le lezioni riprenderanno lunedì 11 gennaio.

«Non è stata una decisione facile - precisa Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito - mi rendo conto che creerà diversi problemi organizzativi alle famiglie, ma in questo momento, dove regna la confusione e una sostanziale incertezza, bisogna essere chiari. Dunque ho preferito chiudere le scuole per garantire la sicurezza di tutti i cittadini».

«Ho riflettuto - spiega la fascia tricolore di Crispano, Michele Emiliano - mi sono confrontato e ho ritenuto di dover sospendere l’attività didattica in presenza sull’intero territorio. Purtroppo la situazione epidemica e le notizie che ricevo mi pongono ancora nella necessità di dover prendere una decisione dolorosa, ma indispensabile per tutelare la salute delle nostre famiglie».

