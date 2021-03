Covid a Casoria, uffici del giudice di Pace: il personale in rivolta

Uffici del Giudice di pace di Casoria: scatta l'appello al Comune da parte del personale di via Pio XII che lamenta carenza di organico, turni di lavoro non appropriati e indennità economiche non riconosciute. «Bisogna fare chiarezza sulla situazione, in caso contrario apriremo una vertenza a tutela di tutti lavoratori del settore», si legge in una nota firmata dal responsabile territoriale della Uilfpl, Luigi Martinelli, e indirizzata, tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati