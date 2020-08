Minacce di morte al sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino. Il primo cittadino, sostenuto in Consiglio comunale da una maggioranza di centrodestra, presenterà una denuncia dei fatti alla polizia postale. Le minacce erano contenute in un messaggio inviato sulla posta privata della pagina Facebook del sindaco stabiese. Dell'episodio ha trattato il quotidiano Metropolis. Il tentativo di intimidazione - spiegano fonti dell'ufficio stampa del sindaco - sarebbe legato all'aumento dei controlli in città per quanto concerne l'uso della mascherina nel rispetto dell'ultima ordinanza firmata dal primo cittadino dopo l'aumento dei contagi e lo scoppio di un focolaio di Covid-19 nel comprensorio. Ma pare che all'origine delle minacce, che hanno riguardato anche il Corpo di Polizia Municipale, ci siano anche i continui controlli nel rione Acqua della Madonna, per reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in città e l'abusivismo commerciale.

LEGGI ANCHE Ischia, occupano la spiaggia libera dei Maronti con lo stabilimento: denunciati

«Uomo di m... hai fatto multare un vecchietto di 68 anni ti verremo a prendere. Per voi una morte lenta. Ti veniamo a prendere», è il contenuto del messaggio che è giunto a Cimmino e che sarà oggetto di denuncia. Il messaggio conterrebbe anche altri insulti. Quanto alle minacce rivolte alla polizia municipale, questo il testo: «Bisogna mandarli davanti ad un fuciliere e fucilarli tutti a testa in giù. Come Mussolini». Un altro utente, in risposta, ha scritto: «Mi offro volontario». I messaggi sono all'attenzione del comandante Mercurio che sta portando avanti le indagini. In queste settimane, i vigili urbani sono particolarmente attivi sul fronte del rispetto dell'ordinanza 212, ma anche nelle verifiche in tema di commercio, abusivismo, viabilità anche in rioni ad alta densità criminale della città, come il centro storico, Pozzano e l'Acqua della Madonna. «Sia io come sindaco sia il mio corpo di polizia municipale - ha commentato Cimmino - lavoriamo giorno e notte per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa ed anche sui social abbiamo ricevuto tantissimi apprezzamenti per tutto ciò e per essere stati tra i primi Comuni, se non addirittura il primo, ad adottare una nuova ordinanza per l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, vista l'emergenza in atto con un focolaio che bussava alle nostre porte. Alla polizia municipale va tutta la solidarietà della mia amministrazione comunale, e sono certo che i responsabili di questi beceri tentativi di fermare o limitare la nostra azione per il bene dei cittadini verranno presto perseguiti a norma di legge. Certo, per le minacce di morte nei miei confronti credo che tanto stia facendo anche la campagna di complottismo e disinformazione che da alcune settimane si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia sulla pandemia di Coronavirus. Come ho già fatto in passato, mi appello ai cittadini affinché si affidino a fonti d'informazione serie e certificate, non a santoni e urlatori da tastiera capaci solamente di diffondere un pericoloso clima di odio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA