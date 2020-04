Covid center a Napoli, trasferiti 34 infermieri: «Contratto prolungato»

Il Covid Center presso l'Ospedale del Mare partirà lunedì, 20 aprile, con le postazioni di terapia intensiva attrezzate da dotazioni high tech. Se da una parte, questi giorni sono stati scanditi da ritmi frenetici per gli allestimenti finali dei due moduli, dall'altra, è scoppiata la polemica tra i sanitari destinati a lavorarci. Ormai il countdown è cominciato e, a partire dalla settimana prossima, saranno pronti i primi 48 posti letto di due prefabbricati a cui se ne aggiungeranno altri 24 da attivare la settimana successiva per completare il campo modulare. A questo dato certo, si aggiunge il reclutamento di 34 infermieri a tempo determinato trasferiti al Covid Center, non senza malumori. La questione sollevata dai sanitari trasferiti, riguarda proprio le modalità del reclutamento che andrebbe a impoverire i presidi cittadini.



La miccia è stata accesa da una nota del sindacato Nursind, inviata alla direzione dell'Asl partenopea per evidenziare che «la scelta operata creerebbe non poche criticità, in quanto il personale è già in larga parte utilizzato in prima linea nel fronteggiare l'emergenza». Secondo il documento che «chiede la revoca della disposizione», il reclutamento «non dovrebbe depauperare l'organico negli ospedali» come afferma, segretario regionale Nursind. In pratica, «la disposizione trasferisce infermieri da presidi come il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini e il San Giovanni Bosco, dove si fronteggia l'emergenza in corso e gli ospedali si reggono su organici ridotti» spiega Marco Esposito, segretario territoriale del Nursnid che ha firmato la nota sottolineando che «si tratta di personale, a tempo determinato ma in forza all'azienda da quasi 3 anni». Secondo il sindacato che considera i trasferimenti «una privazione per gli ospedali», la soluzione sarebbe «il reclutamento di infermieri nei comparti dove si sta lavorando meno, come le attività ambulatoriali e i lavoratori dei distretti sanitari».Il numero dei sanitari che verranno assorbiti, seppure temporaneamente, dal Covid Center si aggira sulle 150 unità tra medici, infermieri e operatori socio sanitari ma in realtà, i conti sono in corso. «Il reclutamento del personale rientra in una seconda fase dell'assistenza sanitaria che punta a concentrare tutti i pazienti Covid nei presidi Asl dedicati, ovvero il Loreto Mare oramai funzionante a pieno regime e il Covid Center» spiega, direttore dell'Asl Napoli 1 Centro. «L'obiettivo è di separare definitivamente l'assistenza ordinaria da quella per il Coronavirus - aggiunge il manager - per questo i posti di terapia intensiva dei moduli potranno adeguarsi alla necessità di degenze di livello meno critico e per questo occorre concentrare le risorse di organico». Sulla richiesta sindacale, Verdoliva è chiaro. «I 34 sanitari reclutati avevano il contratto in scadenza il 31 marzo 2020 e hanno avuto una proroga fino a dicembre, proprio in funzione dell'emergenza Covid per la quale hanno dichiarato la loro disponibilità aggiunge il direttore- l'Asl ha già rafforzato i propri organici, attingendo dalle graduatorie centinaia di infermieri, dunque è stato chiaro a tutti che questo reclutamento era da dedicare all'emergenza Coronavirus e, inoltre, favorirà la loro stabilizzazione».