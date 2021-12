Vaccini ai bambini, hub a misura di bimbo: a Napoli in queste date e orari stop al farmaco per gli adulti

Centri vaccinali a misura di bambino. Aperti solo per loro. Così Napoli si attrezza per avviare la campagna di prevenzione anti-Covid tra i più piccoli, i bimbi dai 5 agli 11 anni. «Siamo pronti - annuncia il direttore generale dell'Asl, Ciro Verdoliva - a incrementare e caratterizzare ancor di più la rete, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione». Diverse le strutture e le iniziative programmate.

Il principale punto di riferimento resta la Mostra d'Oltremare. Dove è in corso l'organizzazione di momenti di intrattenimento, prima e dopo la puntura: animazione e giochi contro pianti disperati. Presenti anche gli psicologi con una propria postazione, necessaria per scacciare innanzitutto le paure di effetti collaterali da parte dei genitori. Si comincia con le iniezioni giovedì 16 dicembre, alle 9, e fino alle 18, per proseguire venerdì 17 dicembre dalle 14 alle ore 18 e sabato 19 dalle 9 alle 18. In questi giorni e orari la struttura è off-limits per tutti gli altri napoletani. Ciò significa che giovedì e sabato prossimi sono ammessi solo i più piccoli e non gli adulti, mentre venerdì gli adulti possono andare dalle 8 alle 13.

Nei distretti sanitari, bisogna invece raggiungere gli ambulatori già attrezzati per le tutte le altre vaccinazioni dell'età pediatrica. Quando? Giovedì 16 dicembre (9-18), e poi dal lunedì al venerdì (14-20) e il sabato (9-14) della settimana successiva. Ma i genitori possono anche rivolgersi al proprio pediatra, se ha aderito alla rete per la profilassi, e così ai dirigenti degli istituti scolastici, dove il farmaco viene iniettato sempre dalle 8 alle 14, ma in date da concordare. Per chiarimenti di natura tecnico-scientifica, il numero verde 800954427 è attivo dal lunedì al venerdì (9-14) grazie alla collaborazione tra Asl e Ordine dei medici. Il sostegno psicologico risponde dal lunedì al venerdì (9-13) ai seguenti recapiti: 0812549083, 0812549283 e 0812548410.