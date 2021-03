Covid a Quarto, 4 vittime in 8 giorni. Il sindaco: «Vicino alle famiglie»

Quattro vittime da Covid in otto giorni nel comune di Quarto. È il sindaco del comune flegreo, Antonio, Sabino, a darne notizia. «Mi stringo al dolore delle famiglie e a loro mando la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione comunale nonché il nostro abbraccio, insieme a quello di tutta la nostra comunità», sottolinea il primo cittadino.

Il numero delle vittime sale a 12. In soli tre giorni, dal 4 al 7 marzo, sono stati registrati 62 positivi e 45 guariti. Due sono invece le vittime, in soli 24 ore, nel comune di Mugnano, dove i morti per Coronavirus sono 27.

