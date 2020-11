Un weekend di contagio. Novantotto nuovi positivi comprensivi di un focolaio con 52 contagiati nella Rsa di via Roccarainola che fa salire il numero dei positivi attivi a Cicciano a 157 persone con 48 guariti. Lo annuncia il sindaco Giovanni Corrado: "Voglio tranquillizzare i nostri concittadini perché già sono state prese tutte le precauzioni di isolamento e la struttura in questione ha messo in atto tutte le procedure per arginare il diffondersi del virus".

Da questa sera andrà in vigore la nuova ordinanza, la numero 307, che prevede il divieto di circolazione pedonale ed intrattenimento dopo le 20 e fino alle 5 su tutto il territorio comunale: è consentito uscire per i servizi strettamente necessari (farmacia, tabacchie pizzerie). Divieto assoluto per i minorenni fino a 16 anni di età di circolare, se non accompagnati dai genitori. Le attività dei servizi di ristorazione (bar, gelaterie, pub, pasticcerie, ristoranti) resteranno aperte fino alle 18, mentre l'asporto e la consegna a domicilio saranno consentiti fino alle 22.

