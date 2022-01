Covid, clan di camorra più ricchi: «Quasi raddoppiati gli affari sospetti»

«Se non si alza il livello di attenzione i soldi del Pnrr finiranno, almeno in parte, nelle tasche delle mafie. E la Campania, vista la forte presenza criminale, è uno dei territori che corre i maggiori rischi»: l'allarme arriva da Paolo Lattanzio, presidente del XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria, membro della Commissione Bicamerale d'inchiesta...

