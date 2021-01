Ancora un caso di positività al comando vigili di Marano. E' stata disposta la sanificazione degli uffici del corso Europa per l'ennesimo caso di contagio registrato ieri tra il personale in servizio presso la sede della municipale. Sono diversi gli agenti contagiati e coloro che, tra i colleghi, sono in quarantena domiciliare.

Il comando della polizia municipale è in grandissimo affanno: sono poco più di 20 gli agenti disponibili per una città che conta oltre 60mila abitanti. Diversi vigili, però, non possono essere utilizzati poiché contagiati o in quarantena. In strada, insomma, restano pochissime unità, anche perchè agli assenti per motivi sanitari vanno sommati quelli in malattia o ferie ordinarie.

