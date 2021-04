Covid, altri contagi a scuola: due classi in isolamento a Torre del Greco

Un’alunna e una docente positive al Covid: due classi poste in isolamento fiduciario. Altri episodi di contagio a Torre del Greco e in particolare all’istituto comprensivo Giampietro-Romano, dove la preside Rosaria Colantuono si è vista costretta a imporre la didattica distanza nei riguardi di due sezioni della primaria.

Si tratta di due terze: il primo caso è legato al contagio di un’insegnante, la cui ultima presenza a scuola è stata registrata nel primo giorno di ritorno tra i banchi dopo le festività di Pasqua, mercoledì 7 aprile, al plesso San Vito. È invece del 9 aprile l’ultimo giorno di frequentazione in presenza della bambina risultata positiva in un’altra terza. Anche in questo caso inevitabile il ricorso alla Dad.