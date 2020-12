Continua ad allargarsi il numero dei contagiati all'ospedale Rizzoli di Ischia dove il controllo straordinario del personale e dei pazienti, predisposto dall'Asl, dopo l'accertamento dei primi contagi ha rivelato altri tre casi di positività al coronavirus.

In particolare sono risultati positivi nelle ultime ore un medico, un operatore sanitario ed un paziente che portano a 10 i positivi del Rizzoli ad oggi, tra i reparti di Chirurgia e Rianimazione; tutti sono attualmente in buone condizioni di salute e solo uno di loro è paucisintomatico. L'Asl Napoli 2 sta completando lo screening complessivo sul personale ed i pazienti transitati nell'ospedale isolano e continuerà nei prossimi giorni ad effettuare tamponi per tenere la situazione sotto stretto controllo.

