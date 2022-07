Covid, controlli in aeroporto ad agosto: De Luca annuncia una nuova ordinanza

Stretta per fermare la nuova ondata di contagi, ma anche battaglia per ottenere più risorse in Campania. A intervenire il governatore Vincenzo de Luca, che ha espresso timore per l'aumento di casi positivi al coronavirus. «Noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo». Di qui la decisione: «Probabilmente dovremo fare un'ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall'estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre e ottobre estremamente pesanti», ha detto il presidente della Regione Campania, presentando a Ischia il progetto per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli.

APPROFONDIMENTI PANDEMIA Omicron 5, le mascherine servono? Virologi divisi su tutto: cosa... SANITà Covid, i positivi asintomatici curati nei reparti normali per le loro... COVID-19 Quarta dose: via libera della Ue, interessati quasi 12 milioni di...

Più attenzione è richiesta anche da parte dei cittadini. «Chiedo di essere prudenti - ha aggiunto De Luca - di mantenere la mascherina. È evidente che non possiamo chiudere l'Italia, siamo tutti stanchi, stremati e abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, ma questo richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, altrimenti davvero ci facciamo male».

Poi De Luca ha attaccato di nuovo il ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla campagna vaccinale in vista del prossimo autunno. «Io sono fra quelli che ritengono che in Italia il Ministero della Salute sia virtuale, non esiste. Qualcuno di voi ha capito che diavolo dobbiamo fare per la quarta dose? Chi la deve fare, è obbligatoria, non è obbligatoria? Una meraviglia, dilettanti allo sbaraglio». Il governatore ha ribadito anche la disparità di trattamento tra le regioni d'Italia: «Ricordo - ha aggiunto - che la Campania è penalizzata ogni anno di 220 milioni di euro e che è l'ultima d'Italia nel trasferimento di risorse del piano sanitario nazionale. In questo momento abbiamo una battaglia in corso con il Ministero della Salute, abbiamo aperto una battaglia per dire che la Regione Campania vuole perlomeno le stesse risorse medie dell'Italia, almeno questo. È una battaglia decisiva, perché gira e rigira alla fine arriviamo sempre alle risorse. Quando si tratta di difendere gli interessi dei nostri concittadini, io non guardo in faccia a nessuno. Ci devono rispettare».

Quanto ai disagi segnalati negli ospedali come il Cardarelli presi d'assalto dai pazienti. «Siamo un Paese - ha affermato De Luca - nel quale quando le cose vanno bene sembrano scontate e normali, fanno notizia solo le scemenze. Se abbiamo al Cardarelli 6 ore di attesa è la fine del mondo, poi potete leggere che magari a Roma al San Camillo c'è qualcuno che aspetta 5 giorni e poi se ne va a farsi curare privatamente, ma non lo sa nessuno, non succede niente. Ma è così per altre parti d'Italia», si è difeso De Luca. «Il fatto che non abbiamo avuto emergenze particolari a Ischia - ha concluso - vuol dire che abbiamo lavorato bene, non che non ci fossero problemi. E ringrazio gli amministratori sindaci dell'isola perché abbiamo avuto da loro una grande collaborazione».

Resta che «i cittadini campani hanno diritto ad avere gli stessi diritti che hanno i cittadini italiani del Centro-Nord, nulla di più ma anche nulla di meno. Per come stavamo e stiamo combinati in Campania, noi abbiamo fatto un miracolo», ha concluso il governatore. «Ancora oggi con 10mila dipendenti in meno siamo la regione d'Italia che ha la percentuale più bassa di decessi per Covid».