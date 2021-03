Controlli anti-Covid, Casavatore al setaccio dei carabinieri: sanzioni oltre i 10mila euro

I carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli del reggimento Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Casavatore, sulle arterie principali della cittadina. Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli in vari punti della città ed eseguiti posti di controllo nelle aree a maggiore densità criminale del centro urbano.

Dieci le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e cinque quelle per il mancato rispetto della normativa covid per sanzioni che vanno oltre i 10mila euro. Durante il servizio sono stati controllati 15 veicoli e 55 persone, sottoposti a sequestro due motocicli perché sprovvisti di copertura assicurativa.



Ultimo aggiornamento: 17:41

