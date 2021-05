Napoli: hamburgheria aperta a Posillipo nell'orario di coprifuoco, scatta la chiusura

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Posillipo hanno notificato al titolare di una hamburgheria in via Posillipo un provvedimento emesso dal Prefetto di Napoli che dispone la chiusura per 30 giorni dell’esercizio commerciale. Il decreto prefettizio è scaturito dal controllo effettuato dagli stessi poliziotti che, nella serata dello scorso 1° maggio, hanno accertato che il locale era aperto oltre l’orario consentito e vi erano alcuni avventori che stavano consumando cibi e bevande.