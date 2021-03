Covid, raffica di controlli notturni a Napoli: fioccano ben 104 sanzioni

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha intensificato i controlli nelle zone della movida cittadina, presidiando le piazze e i punti che solitamente erano maggiormente frequentati nel fine settimana. I militari hanno incentrato maggiormente i controlli nel Centro storico, nel quartiere Vomero e nella zona collinare di Bagnoli. Le operazioni sono proseguite fino all'alba.

I Carabinieri del Comando provinciale hanno sanzionato in totale 104 persone che non hanno rispettato le norme anti-contagio. I Carabinieri della compagnia Vomero insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato 80 persone. Durante i controlli anti Covid sono stati 16 i ragazzi sanzionati perché trovati in giro dopo l'orario consentito. A via Monte di Dio i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sorpreso alle 2 di notte 5 ragazzi che non indossavano a mascherina.I controlli si sono estesi anche ad altre tipologie di reato.

I militari hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale del Vomero dove all'interno erano presenti 3 lavoratori a «nero». Denunciati anche 2 parcheggiatori abusivi. Per quanto riguarda il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in queste ore l'Inps, a seguito degli accertamenti del Nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia Vomero, ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza a 4 persone. Gli interessati, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, erano stati trovati più volte mentre svolgevano l'attività di parcheggiatore abusivo nelle aree ospedaliere e commerciali dei quartieri Vomero, Arenella e Chiaiano.

