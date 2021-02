Covid, raffica di controlli anti-assembramento a San Giorgio e Portici

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici e San Giorgio a Cremano, centrato sul rispetto delle ordinanze antiassembramento.

I militari hanno effettuato posti di controllo a San Giorgio, in relazione all'ordinanza del sindaco che vieta la sosta ai pedoni nelle principali piazze della città, e hanno condotto servizi di controllo nella zona del Granatello di Portici, luogo affollato per la movida: sono stati controllati gli esercizi commerciali della zona e fatti allontanare gli assembramenti di persone che si stavano formando in serata.

