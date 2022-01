Covid, il sindaco di Castellammare: «Scuole chiuse per due settimane»

A Castellammare di Stabia le scuole resteranno chiuse «almeno le prossime due settimane». Lo annuncia il sindaco Gaetano Cimmino, vicepresidente di Anci Campania, impegnato con l'Assessorato alla Scuola in un monitoraggio della situazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio.

«La continuità didattica è l'obiettivo di tutti - spiega Cimmino - ma è altrettanto palese che, con i dati emersi in questi giorni e viste le misure in vigore, riaprire le scuole lunedì 10 significherebbe richiuderle il pomeriggio stesso. Da esperienza maturata sui territori in questi due mesi e anche dall'opinione degli esperti, alle scuole servono almeno due settimane di didattica a distanza. Attendiamo ulteriori riscontri tra poche ore, ma fin da adesso sarà mia premura elaborare un'ordinanza per disporre la chiusura degli istituti per almeno le prossime due settimane».