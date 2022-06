L'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, è risultato nuovamente positivo al Covid, che lo aveva già colpito lo scorso anno. Battaglia, rende noto la Curia, è in isolamento nel suo appartamento di largo Donnaregina. Ha qualche linea di febbre ma le sue condizioni sono buone. In seguito al contagio l'arcivescovo ha dovuto cancellare celebrazioni e appuntamenti in programma nei prossimi giorni.