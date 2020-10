Covid a Ercolano: assembramenti e no mask, minori senza regole

ERCOLANO. Trasgrediscono alle norme anti Covid soprattutto ragazzini, fermi fuori ai locali senza mascherina e addossati l’uno sull’altro. Il comando della polizia Municipale di Ercolano, agli ordini del comandante Francesco Zenti, in questo week end ha fatto partire controlli a tappeto per il rispetto dell’uso della mascherina e il contrasto degli assembramenti sia in strada che nei locali.

Nel corso dei controlli sono stati scoperti assembramenti di minorenni, bande di ragazzini a piedi o in scooter ammassati fuori ai locali. In concomitanza i vigili hanno effettuato controlli con il telelaser per il rispetto dei limiti di velocità. Sono stati elevati 40 verbali per trasgressione al Codice della Strada ed è stata ritirata la patente ad un giovane che superava i 105 km/h in un centro abitato e a due soggetti senza copertura assicurativa.

