ERCOLANO. Giorno cupo per la città degli Scavi: due morti con Covid in un solo giorno. Si tratta di Gennaro Iovine, commerciante molto noto a Pugliano di 66anni e Cira Lacchè, deceduta nella rianimazione del Covid Hospital di Bosco, della stessa età. I due cittadini erano ricoverati in terapia intensiva, ma nelle ultime due ore le loro condizioni sono peggiorate sino al decesso. Intanto, il numero dei contagi a Ercolano supera i 540 ed è uno dei Comuni più colpiti del Vesuviano.

«La nostra comunità è vicina alle famiglie - ha detto il sindaco Ciro Buonajuto- dei nostri due concittadini venuti a mancare a causa della pandemia da covid19. È un momento di dolore per tutta Ercolano, trattandosi di persone conosciute dalla collettività, di volti noti, di vicini di casa».

