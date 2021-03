Covid ad Ercolano, il sindaco chiude il cimitero fino al 21 marzo

Da oggi e fino a domenica 21 marzo, inclusa, resterà chiuso al pubblico il cimitero comunale a Ercolano: lo ha deciso il sindaco, Ciro Buonajuto, con un'ordinanza. La chiusura si è resa necessaria «per permettere alcuni lavori di manutenzione straordinaria» spiega il primo cittadino «e allo stesso tempo scongiurare assembramenti in occasione della ricorrenza di San Giuseppe».

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Freddo di marzo a Napoli, torna la neve sul Vesuvio LA SICUREZZA Controlli nel Napoletano: arrestatadonna con la marijuana nello... LA CAMORRA Napoli, deflagrazione nel cuore della notte: danni a Ponticelli LOTTA AL COVID Vaccini, Nocchetti: «Basta con scuse e ritardi: le famiglie...

E questa mattina in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il Comune di Ercolano esporrà le bandiere a mezz'asta e osserverà alle 11.00, in concomitanza con l'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, un minuto di silenzio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA