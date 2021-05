Farmacista muore di Covid, ​aveva 58 anni: choc a Cardito

La comunità di Cardito piange un’altra vittima del covid. Vincenzo Angelino, 58 anni. Molto conosciuto e amato, lavorava nella farmacia De Pasquale. Il virus l’ha consumato in pochi giorni. Il suo calvario è iniziato il 1 maggio, ricoverato d’urgenza al Cotugno, è deceduto ieri. Commenta Raffaele Mugione, suo caro amico : «Eroicamente ha vissuto mettendo sempre il bisogno degli altri al primo posto, eroicamente è morto contraendo il virus letale, proprio nel servizio degli ammalati’ – continua Raffaele – ‘Infermiere dotto e sapiente, sapeva inquadrare e consigliare su problematiche e patologie che, spesso , sfuggivano addirittura al medico specialista, Curava con amore e maestria gli ammalati» . La notizia ha sconvolto i suoi concittadini, da poco si è diffusa sui social e molti stanno ricordando con affetto il loro amico farmacista Enzo, anzi Enzuccio come in molti amavano chiamarlo. Un suo amico scrive commentando la notizia: «Carissimo Enzo, questo maledetto mostro ti ha strappato alla vita che tu da sempre dedicavi disinteressatamente a chiunque chiedeva una tua consulenza. Sei caduto da coraggioso sul campo di battaglia di una guerra ancora tutta da combattere. Vivrai nel ricordo del tanto bene che hai fatto ai tantissimi tuoi concittadini».

