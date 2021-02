Ennesima festa, nonostante le disposizioni anti Covid. Questa volta in 22 sono stati sorpresi, a Casoria, in provincia di Napoli, mentre festeggiavano un 18esimo compleanno. Sono stati i carabinieri ad intervenire in una villa di via Indipendenza. La struttura è stata chiusa per cinque giorni; multati tutti i 22 presenti.

Ultimo aggiornamento: 13:22

