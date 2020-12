Portici – Il Covid non risparmia le tradizioni. E se finora la ‘sforbiciata’ aveva tranciato tutto ciò che atteneva a brunch, festeggiamenti, cenoni e struscio, l’ultimo “no” è arrivato ai tuffi di Natale e Capodanno.

La bizzarra quanto gettonata usanza porticese quest’anno non si potrà rispettare. A vietarlo nessun cavillo in particolare, essendo già implicito nei divieti della zona rossa, bensì un cartello comparso sui cancelli del lungomare proprio stamattina. In bella vista l’augurio di buone feste da parte del Comitato storico 2003 Portici e San Giovanni e con tinta diversa, la comunicazione circa l’impossibilità di radunarsi per il celebre tuffo invernale.

APPROFONDIMENTI LE VERIFICHE Covid a Napoli, 1200 persone controllate113 multate per mascherine... IL DELITTO DI PADOVA Uccide i figli e si suicida: la nuova fidanzata e il lavoro mistico,... LA SANITÀ Niente anestesisti nell'ospedale di Sorrento: a rischio la...

Nell’anno in cui finalmente si scorgono i “connotati” di quello che sarà il lungomare porticese, sarebbe stato del resto anche impossibile tuffarsi nell’area dove sono collocati i cantieri. Ma ciò non toglie che così come avvenuto per la bella stagione, i bagnanti più impavidi avrebbero potuto trasferirsi sull’accogliente spiaggia delle Mortelle. La linea morbida dell’estate non ha però incluso le festività natalizie 2020 e alla luce di questo, toccherà rinviare al 2021 anche quest’ultima usanza.

Un piccolo sacrificio in più in un Natale che potrebbe rivelarsi non necessariamente di rinunce e nostalgia ma differente e magari più autentico. Sarà per questo che in città stanno anche lievitando le iniziative solidali alternative, in linea con quanto ammesso dall’emergenza Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA