Covid a Napoli, finti vaccini per 150 euro: indagati due infermieri

Due indagati per aver inoculato in modo posticcio dei vaccini ad almeno 14 persone. È l’inchiesta dei militari del Nas a carico di due infermieri dell’Asl Napoli 1 che avrebbero intascato 150 euro per ogni finto vaccino anti-Covid, inchiesta del Pool manipulite della Procura di Napoli.

Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo sono i soggetti coinvolti per corruzione, in corso di esecuzione le misure cautelari. Indagine del pm Woodcock, si è scoperto che le dosi di vaccino non inoculate venivano disperse in batuffoli di ovatta.