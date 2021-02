Focolaio in istituto, maestra muore per Covid: a Torre del Greco chiude tutte le scuole

TORRE DEL GRECO. La morte della maestra elementare Fortuna Longo, sconfitta nelle scorse ore all’ospedale di Nola dove era ricoverata è un focolaio nella scuola in cui insegnava ha indotto il sindaco Giovanni Palomba a indire per stamattina un tavolo tecnico d’urgenza per le scuole. Dopo varie valutazioni si è deciso per la chiusura del plesso Conte e di tutto l’IC «Falcone -Scauda»( in cui insegnava la Longo e in cui è scoppiato in focolaio importante) fino al 28 febbraio e di tutte le scuole pubbliche e private fino al 22 febbraio.



APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Covid, morta una insegnante di 61 anni: la scuola nel Napoletano era...

Al tavolo hanno partecipato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, il responsabile dell’Unità di Prevenzione Collettiva dell’ASL Na3 Sud, Vincenzo Sportiello, il Dirigente e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Luisa Sorrentino e Enrico Pensati e dal Dirigente del Centro Operativo Comunale, Salvatore Visone e del Responsabile Protezione Civile, Antonio Oculato. Al termine dell’incontro è stata firmata dal primo cittadino, l’ordinanza n. 43/2021 con la quale è stata disposta, a seguito di comunicazione ricevuta dal responsabile U.O.P.C. dell’ASL Na3 Sud la chiusura del Plesso Scauda e del Plesso Conte dell’Istituto comprensivo “G. Falcone- R. Scauda” dal 15 al 28 febbraio a causa di un focolaio epidemico.

Con successiva ordinanza n. 44/2021 è stata invece disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell’infanzia, degli istituti pubblici e privati compresi sul territorio comunale, comprese le attività laboratoriali e quelle destinate agli alunni diversamente abili con bisogni educativi speciali dal 15 al 22 febbraio. Disposta anche la chiusura di parchi e giardini. Affidato alle Forze dell’Ordine il rispetto di quanto previsto e disposto dall’ordinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA