Scuole e piazze chiuse a Giugliano in Campania, comune di oltre 120mila abitanti in provincia di Napoli. Il sindaco Nicola Pirozzi ha emesso due ordinanze con le quali ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado dal 15 al 20 febbraio, «visto soprattutto le avverse condizioni meteo previste nei prossimi giorni che mal si conciliano con la necessità di areare le aule», e il divieto di sostare da sabato 13 a martedì 16 febbraio, dalle 10 alle 22, in alcune delle principali piazze e vie della città. Quest'ultima misura è stata presa al fine di evitare «assembramenti pericolosi» in particolare nei giorni di San Valentino e Carnevale, «due ricorrenze che possono farci abbassare la guardia, e questa è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci». Le aree in questione sono: «Piazza Gramsci, Piazza Matteotti, Piazza Municipio, Piazza Annunziata, marciapiede di via Vittorio Veneto, su via Giacinto Gigante e nello spazio soprastante il parcheggio San Giuliano e nelle immediate adiacenze».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, effetto scuole: è allarme in 145 Comuni,... LA STATISTICA Covid, Napoli al primo posto nell'incidenza del contagio in...

Gli esercizi di somministrazione insistenti nelle piazze potranno utilizzare esclusivamente lo spazio antistante il proprio esercizio con obbligo di assicurare il distanziamento tra i tavoli ed evitare la permanenza di avventori non intenti alla consumazione al tavolo. A Giugliano, spiega il sindaco Pirozzi, «il contagio resta sotto controllo: in 5 giorni infatti registriamo 83 nuovi casi e 77 guarigioni». I cittadini di Giugliano attualmente positivi al Covid-19 sono 464, le persone in isolamento domiciliare sono 450, i pazienti ricoverati in ospedale per Covid sono 11, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 3. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, nel popoloso comune alle porte di Napoli (Giugliano è il comune non capoluogo di provincia con il più alto numero di abitanti d'Italia), sono 6.236 i casi totali di coronavirus, 98 i decessi registrati e 5.674 i guariti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA