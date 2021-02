Covid, trasferimento notturno in idroambulanza per paziente di Capri

Trasporto via mare nella notte da Capri a Napoli per un uomo di Anacapri affetto da Covid. Il trasferimento, disposto del Core, è stato effettuato dall’idroambulanza MV 456 della Guardia Costiera per le Isole del Golfo di Napoli nell’ambito della convenzione per il servizio di trasporto infermi e traumatizzati attivata con l'Asl Napoli 1 Centro diretta da Ciro Verdoliva.

Per consentire il trasferimento in sicurezza, il paziente è stato trasportato al porto di Capri a bordo dell’ambulanza del 118 attrezzata con barella a bio contenimento.

