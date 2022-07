Covid in Campania, 13.477 contagi e 4 morti: tasso di incidenza al 33,49%

Covid in Campania, oggi 13.477 su 40.238 test effettuati. Il tasso di incidenza, al 33,49%, è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente (33,37). Le vittime segnalate dal bollettino regionale sono quattro, di cui due nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Quanto ai posti letto su base regionale: in terapia intensiva disponibili se ne contano 573, di cui 39 occupati (con un aumento del 5 per cento), quelli di degenza disponibili sono 3.160, di cui 594 occupati (meno 12 per cento).