Covid in Campania, 2992 contagi oggi e altri quattro morti registrati

Sono 2992 i nuovi positivi registrati in Campania. Su 19063 test effettuati. Due deceduti nelle ultime 48 ore, più altri due avvenuti in precedenza me registrati ieri.

In leggero rialzo il tasso di incidenza che oggi è pari al 15.69%, di quasi un punto superiore al 14.70% indicato il giorno prima. Quanto ai posti in ospedale ne risultano occupati 12 su 575 in terapia intensiva (uno in più) e 281 letti su 3160 nei reparti Covid in tutta la regione (tre in meno rispetto a ieri).