Sono 991 i nuovi positivi al Covid su 5867 test effettuati in Campania. Due i morti nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Resta stabile il tasso di incidenza, oggi al 16,89% e ieri al 16.35%.

In più, si contano 575 posti in terapia intensiva di cui 10 occupati (uno in più rispetto a ieri), e 3160 letti di degenza ma ne sono occupati 281 (in calo, nove in meno).