Covid Campania, la curva dei contagi continua a scendere (5,93%): 24 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.110 positivi (723 asintomatici e 387 sintomatici) su 18.701 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 5,93%, in calo rispetto al 6,18% registrato ieri;

positivi per provincia di residenza: Avellino 55, Benevento 29, Caserta 167, Napoli 679, Salerno 176, fuori regione 4;

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Elisa Russo morta per Covid a 63 anni a Napoli: l'imprenditrice e... LE RESTRIZIONI Colori, solo la Valle d'Aosta in zona arancione: verso... IL CASO Campania, il caos delle seconde dosi:adesso il richiamo è...

24 morti (19 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6.773 vittime; 2.054 pazienti guariti, per un totale di 320.430;

posti letto occupati: 105 su 656 disponibili in terapia intensiva (11 meno di ieri), 1.285 su 3.160 disponibili in degenza (22 meno di ieri).