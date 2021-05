Covid Campania, continua a scendere la curva dei contagi (6,62%); 38 morti, diminuiscono i ricoveri

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.447 positivi (1.030 asintomatici e 417 sintomatici) su 21.827 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 6,62%, in calo rispetto al 7,67% registrato ieri;

distribuzione dei positivi per provincia in base al luogo di residenza: Avellino 72, Benevento 67, Caserta 216, Napoli 893, Salerno 194, fuori regione 5;

38 morti (24 nelle ultime 48 ore, 14 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6.522 vittime; 2.393 pazienti guariti, per un totale di 304.273;

i posti letto occupati sono 122 su 656 disponibili in terapia intensiva (6 meno di ieri), 1.459 su 3.160 disponibili in degenza (21 meno di ieri).