Covid in Campania, la curva del contagio torna a salire (10,52%); altri 31 morti. Il record di positivi tra Napoli e provincia

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

2.225 positivi (1.462 asintomatici e 763 sintomatici) su 21.149 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,52%, in aumento rispetto al 9,13% registrato ieri.

I positivi sono così distribuiti sul territorio: Avellino 134, Benevento 131, Caserta 478, Napoli 1122, Salerno 350, fuori regione 10.

31 morti (21 nelle ultime 48 ore, 10 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 5.734 vittime; 1.967 pazienti guariti, per un totale di 256.145.

I posti letto occupati sono 148 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.558 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).