Covid in Campania, secondo giorno ​senza vittime. Indice contagio 1,91%

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 110 positivi su 5.735 tamponi molecolari esaminati, 29 in meno di ieri con 604 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,91% dei test, in lieve calo rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 2,19%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Resta fermo a 7.508 il numero di vittime: nessun altro decesso registrato nelle ultime 48 ore. Stabili i numeri dei ricoveri ospedalieri: 211 ricoverati con sintomi, 3 in più di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, stessa cifra di ieri.